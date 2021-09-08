أكادير.. وفاة شخص بالمستشفى بعد ضبطه في حالة تلبس بارتكابه مخالفات انتخابية

هبة بريس _ الرباط

علم لدى ولاية أمن أكادير، أن شخصا تم ضبطه في حالة تلبس بارتكابه مخالفات انتخابية داخل مكتب للتصويت، قد وافته المنية زوال اليوم الأربعاء بالمستشفى الجهوي بمدينة أكادير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشخص المتوفى كان قد تم ضبطه داخل مكتب للتصويت وهو بصدد تصوير أوراق الانتخاب بواسطة الهاتف المحمول، وتوثيق عملية اقتراعه داخل المعزل، مما استدعى إشعار مصالح الأمن من أجل البحث في هذه الأفعال، قبل أن يعتريه عارض طبي على مستوى البطن أثناء نقله للمصلحة الأمنية المختصة، مما استوجب خفره للمستشفى على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع جثة المتوفى بالمستشفى رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت مصالح ولاية أمن أكادير بحثا قضائيا في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذا الحادث

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