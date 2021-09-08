وزير الداخلية عبد الواجد لفتيت

رسميا.. وزارة الداخلية تعلن توقيت إعلان النتائج الجزئية و النهائية

2021-09-08 / 7:42 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ترقب كبير يسود مختلف الأحزاب السياسية و معه الشارع المغربي في انتظار إعلان نتائج الاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية التي أجريت اليوم بالمغرب.

و في هذا الصدد، أوضحت وزارة الداخلية بأن النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية ستعلن في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا مباشرة عبر مختلف القنوات التلفزية والاذاعية الرسمية.

و أكدت الوزارة أن النتائج النهائية للانتخابات، سيعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بنفسه يوم غد الخميس

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