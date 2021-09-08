طرفاية الأولى بالإقليم الجنوبيه للمملكة بنسبة 65 في المئة

هبة بريس أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر رسمي، أن نسبة التصويت بإقليم طرفاية قد تجاوزت 65 في المئة، بعد إنخرط ساكنة اقليم طرفاية بشكل ايجابي، في عملية التصويت من خلال مشاركتها في عملية الإنتخابات2021 فالصحراء المغربية، حيث شهد إقليم طرفاية أعلى نسبة تصويت بالأقاليم الجنوبية، بعدما بلغت نسبة التصويت لحدود الساعة 5 و30 دقيقة نسبة تجاوزت 65 في المئة، بنفود عمالة إقليم طرفاية حسب المصدر.

وأكذت مصادر هبة بريس، أن المسجلون في اللوائح الانتخابية في 5 جماعات ترابية، تابعة لإقليم طرفاية، 12255 مسجل، فيما بلغ عدد المكاتب 59 مكتب و5 مكاتب مركزية.

وشهدت أغلب مكاتب التصويت بطرفاية، إقبالا كبيرا من طرف المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك من أجل الإدلاء بأصواتهم، مع الإلتزام التام للإجراءات الوقائية المعمول بها للحد من تفشي وباء كورونا، بإشراف تام من السلطات الإقليمية وكذا مختلف الأجهزة الأمنية بالإقليم

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