مسؤولة إسبانية: 1600 مغربي تقدموا بطلبات لجوء بسبتة المحتلة

هبة بريس _ الرباط

تقدم 1600 مغربي ممن وصلوا إلى مدينة سبتة خلال الهجرة الجماعية التي نفذها آلاف المغاربة في اتجاه المدينة المحتلة، بطلبات لجوء في سبتة.

وبحسب ما كشفته مندوبة حكومة سبتة المحتلة، سلفادورا ماتيوس، فإن الحكومة تلقت ما مجموعه 1600 طلب لجوء من المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة يومي 17 و 18 ماي الماضي، في خضم أحداث الهجرة الجماعية.

وأوضحت المسؤولة الإسبانيىة، أنه تمت الموافقة على 600 طلب لجوء، وتم السماح لأصحابها بمغادرة سبتة إلى شبه الجزيرة الإسبانية. مشيرة إلى أن قبول معالجة طلبات اللجوء يحمل في طياته الحق في التمكن من التنقل بحرية عبر التراب الوطني الإسباني.

كما كشفت ماتيوس خلالل تحدثتها في ندوة صحفية، أنه من بين 1600 طلب لجوء تم قبول معالجتها، هناك 20 شخصا ذكروا في بياناتهم أنهم قاصرون

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