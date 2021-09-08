مهاجرون أمام مكتب طلب اللجوء بسبتة المحتلة

مسؤولة إسبانية: 1600 مغربي تقدموا بطلبات لجوء بسبتة المحتلة

2021-09-08 / 7:17 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

تقدم 1600 مغربي ممن وصلوا إلى مدينة سبتة خلال الهجرة الجماعية التي نفذها آلاف المغاربة في اتجاه المدينة المحتلة، بطلبات لجوء في سبتة.

وبحسب ما كشفته مندوبة حكومة سبتة المحتلة، سلفادورا ماتيوس، فإن الحكومة تلقت ما مجموعه 1600 طلب لجوء من المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة يومي 17 و 18 ماي الماضي، في خضم أحداث الهجرة الجماعية.

وأوضحت المسؤولة الإسبانيىة، أنه تمت الموافقة على 600 طلب لجوء، وتم السماح لأصحابها بمغادرة سبتة إلى شبه الجزيرة الإسبانية. مشيرة إلى أن قبول معالجة طلبات اللجوء يحمل في طياته الحق في التمكن من التنقل بحرية عبر التراب الوطني الإسباني.

كما كشفت ماتيوس خلالل تحدثتها في ندوة صحفية، أنه من بين 1600 طلب لجوء تم قبول معالجتها، هناك 20 شخصا ذكروا في بياناتهم أنهم قاصرون

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مهاجر مغربي يقع في قبضة أمن إيطاليا متلبسا بحيازة وترويج المخدرات

مهاجر مغربي يقع في قبضة أمن إيطاليا متلبسا بحيازة…

2021-09-04 / 9:50 صباحًا
Photo of مصرع مغربي غرقا أثناء محاولته العبور سباحة نحو سبتة المحتلة

مصرع مغربي غرقا أثناء محاولته العبور سباحة نحو سبتة…

2021-09-03 / 5:08 مساءً
Photo of إسبانيا: حركة إنتقالية واسعة تهم الموظفين الديبلوماسيين من مختلف المراكز

إسبانيا: حركة إنتقالية واسعة تهم الموظفين الديبلوماسيين من مختلف…

2021-09-01 / 1:26 مساءً
Photo of سفارة المملكة بجاكرتا تنظم قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية

سفارة المملكة بجاكرتا تنظم قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية

2021-08-31 / 4:11 مساءً
Photo of الدنمارك.. مؤسسة الامام مالك تستلهم الدبلوماسية الدينية من الرؤية الملكية

الدنمارك.. مؤسسة الامام مالك تستلهم الدبلوماسية الدينية من الرؤية…

2021-08-30 / 9:44 صباحًا
Photo of مدريد: “محام مزور” ينصب على سيدة مغربية في مبلغ ” 40 ألف أورو”

مدريد: “محام مزور” ينصب على سيدة مغربية في مبلغ…

2021-08-27 / 11:41 مساءً
Photo of مؤشرات على عودة السفيرة الى مدريد… طاقم الخدم يظهر بعد غياب طويل

مؤشرات على عودة السفيرة الى مدريد… طاقم الخدم يظهر…

2021-08-25 / 5:56 مساءً
Photo of إيطاليا: مصرع مهاجر مغربي غرقا في عرض بحيرة بعد مطاردة بوليسية

إيطاليا: مصرع مهاجر مغربي غرقا في عرض بحيرة بعد…

2021-08-24 / 9:49 صباحًا
Photo of بيلباو: جثة شابة مغربية تنتظر الترحيل لأزيد من شهر وسط جدل علمي

بيلباو: جثة شابة مغربية تنتظر الترحيل لأزيد من شهر…

2021-08-20 / 10:58 مساءً
Photo of فرنسا تدرج المغرب والجزائر على القائمة الحمراء لوباء كورونا

فرنسا تدرج المغرب والجزائر على القائمة الحمراء لوباء كورونا

2021-08-19 / 12:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق