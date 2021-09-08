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الداخلية: نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 36% حتى الخامسة مساء

2021-09-08 / 5:55 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أفادت وزارة الداخلية، أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، تتولصل في ظروف عادية على امتداد التراب الوطني.

وحسب المعطيات الواردة من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فقد بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني 36 %، إلى حدود الساعة الخامسة مساء.

هذا وتستمر عملية التصويت في مختلف مكاتب الاقتراع بالمملكة إلى غاية الساعة السابعة مساء.

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