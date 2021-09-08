على بعد ساعتين من اغلاق مكاتب الاقتراع.. هذه نسبة المشاركة في التصويت بطنجة

2021-09-08 / 5:35 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

بلغت نسبة المشاركة في التصويت بمدينة طنجة الى حدود الساعة الرابعة من زوال اليوم الأربعاء 8 شتنبر ، 22 في المائة ، بحسب ماكشف عنه مصدر مسؤول.

وافتتحت مكاتب الاقتراع صباح اليوم أمام المواطنين بمدينة طنجة وغيرها من مدن المملكة من أجل اختيار ممثليهم في مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية .

ويترقب المتتبعون إرتفاع نسبة التصويت في هذه الانتخابات، لما لها من أهمية في إضفاء الشرعية الانتخابية والشعبية على هذه العملية، وقياس نسبة إقبال المغاربة على العملية الانتخابية الثالثة بعد دستور 2011، وتعزيز المسار الديمقراطي والانتخابي لبلادنا، ومعرفة رأي أو موقف الهيئة الناخبة من هذه الاستحقاقات بشكل عام، قبل إعلان نتائجها بعد اقفال مكاتب التصويت.

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