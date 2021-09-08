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الانتخابات بسطات.. إقبال مكثف ونسبة المشاركة مرشحة للارتفاع

2021-09-08 / 5:24 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية هنا باقليم سطات إلى حدود عصر اليوم الأربعاء، حسب مصادر هبة بريس، ( بلغت) 35 في المئة تقريبا.

أجواء الانتخابات التي تعرفها بلادنا، والتي تم تحديدها في يوم واحد لاختيار ممثلي المجالس المنتخبة الترابية والتشريعية، تمر هنا بمدينة سطات في ظروف جد عادية، وسط اقبال مكثف وغير مسبوق لاسيما في صفوف الشباب والنساء، وتحت مراقبة أمنية من قبل عناصر الأمن الولائي والدرك الملكي وأفراد الوقاية المدنية والسلطات المحلية.

العملية الانتخابية التي تم التهييء لها بشكل جد من قبل السلطات الاقليمية، ووفرت لها وسائل لوجيستيكية تراعي فيها بعدها احترام التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، شملت 46 جماعة منها خمس جماعات حضرية، واحداث مايقارب 759 مكتبا، بالاضافة إلى 65 مكتبا مركزيا، مدعومين بموارد بشرية كفيلة لانجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وذكرت مصادر هبة بريس، أن نسبة المشاركة هذه مرشحة للارتفاع مقارنة مع الحماسية المسجلة على أبواب مراكز الاقتراع من قبل الناخبين والناخبات.

ويعول الناخب السطاتي كثيرا، على نتائج صناديق الاقتراع المزمع الافراج عنها خلال الساعات القليلة المقبلة سواء محليا أوجهويا، لكي تكون كفيلة لرسم معالم سياسة تدبيرية جديدة بوجوه جديدة نشدت التغيير خلال حملاتها الانتخابية، وذلك من أجل تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق فرص شغل لليد العاملة التي تعاني العطالة، واخراج المدينة ومعها الاقليم من دائرة التهميش والاقصاء.

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