تسجيل 3930 إصابة و72 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3930 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 893462 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 72 وفاة ليصل العدد إلى 13296.

تم التأكد من 5459 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 840002.

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