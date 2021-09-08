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استولوا على سيارة سيدة لاستعمالها في السرقة.. توقيف 4 أشخاص بالرباط

2021-09-08 / 3:28 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تمكنت فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء 07 شتنبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و29 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ارتكاب السرقات بالعنف وتحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيهم باستدراج سيدة، تمتهن نقل المواطنين باستعمال إحدى التطبيقات المعلوماتية، إلى مدينة الصخيرات والاستيلاء على سياراتها وتغيير لوحات ترقيمها، ثم الشروع في استعمالها في ارتكاب سرقات تحت التهديد باستعمال السلاح بمجموعة من أحياء مدينة الرباط.

الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم تباعا بكل من الرباط وسلا، فضلا عن حجز السيارة المستعملة من قبلهم، وكذا لوحات ترقيم خاصة بالسيارات متحصلة من عملية سرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم، وتوقيف جميع المساهمين والمشاركين معهم.

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