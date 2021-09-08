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تيزنيت : إعتقال شخصين قاما بتصوير عملية التصويت داخل المعزل

2021-09-08 / 3:15 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية بتزنيت ، من إعتقال شخصين، زوال اليوم الأربعاء 8 شتنبر الجاري، ووضعهما تحث تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيق معهما، جرى إيقافهم من داخل أحد مراكز التصويت بالمدينة، بعد أن عمدا إلى تصوير عملية التصويت السرية بواسطة هواتفهما المحمولة وإرسالها لجهات محددة ضدا على القانون الدي يمنع تصوير عمليات التصويت .

وسخرت السلطات المحلية والأمنية كل عناصرها من أجل التصدي للممارسات التي تسيء للعملية الانتخابية وتضربها في العمق، علما أن وزارة الداخلية أقرت في بلاغ رسمي موانع الاقتراع والممارسات التي لا يحق للناخب الانخراط فيها لضمان الشفافية والنزاهة.

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