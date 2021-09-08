سعد الدين العثماني

العثماني يصوت بسلا ويصرح: “نسبة المشاركة ستكون مهمة”

2021-09-08 / 1:47 مساءً
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هبة بريس

أدلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، بصوته في الاستحقاقات الانتخابية للثامن شتنبر بأحد المؤسسات بمدينة سلا.

وفي هذا الصدد، قال العثماني في تصريح على هامش إدلائه بصوته، أن الانتخابات العامة التي تجرى اليوم الأربعاء بالمملكة، يرتقب أن تعرف إقبالا مهما على مكاتب التصويت، “وهي مؤشرات على أن نسبة المشاركة ستكون مهمة”.

وتحدث العثماني عن رمزية هذه الانتخابات التي تحمل طابعا خاصا، لكونها تجمع بين الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، “حيث سيكون هناك تجديد لهذه المستويات كلها في هذه المحطة”.

وأشار إلى أن هذه الانتخابات تأتي في ظل الجائحة والتطورات التي تعرفها وطنيا ودوليا، مؤكدا على أن المغرب، وعلى غرار عدد من البلدان المتقدمة، “كسب تحدي تنظيم هذه الاستحقاقات ولو في في هذه الظروف، وذلك احتراما للمواعيد الانتخابية”.

وقد انطلقت، صباح اليوم الأربعاء على الساعة الثامنة، في جميع ربوع المملكة، عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وأعضاء مجالس الجهات.

وتتواصل عملية التصويت بمجموع التراب الوطني إلى غاية السابعة مساء دون انقطاع.

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