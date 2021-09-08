الصورة تعبيرية

حسابات شخصية ..الاعتداء على مراقب حزب التقدم والاشتراكية من طرف صاحب سوابق بطنجة

2021-09-08 / 1:36 مساءً
4
اس.بويعقوبي - هبة بريس

تعرض مراقب حزب التقدم والاشتراكية ، بمركز التصويت مؤسسة ابن الخطيب بطنجة، صباح اليوم الأربعاء 8 شتنبر لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض من طرف صاحب سوابق عدلية .

سعيد البقالي عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم و الاشتراكية، و مرشح باللائحة الجهوية لذات الحزب، قال ان مراقبين تابعين لحزبه تعرضا لاعتداء من طرف ماوصفهم ب”البلطجية” حيث تم نقلهم الى قسمم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة لتلقي الاسعافات الضرورية.

مصادر أمنية أكدت أن الواقعة تمت بعيدا عن مكتب التصويت ، مشيرة أن القضية تتعلق بحسابات شخصية بين المعتدي الملقب “بالغانبا “والضحية الذي كان يهم بالالتحاق بمكتب التصويت كمراقب لحزب التقدم والاشتراكية.

وقد تم فتح تحقيق في الواقعة من طرف المصالح الامنية التي أحالت المعتدي على الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام أنظار النيابة العامة فيما تم نقل ضحية الاعتداء الى مستشفى محمد الخامس الجهوي لتلقي الاسعافات الضرورية .

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طرفاية الأولى بالإقليم الجنوبيه للمملكة بنسبة 65 في المئة

طرفاية الأولى بالإقليم الجنوبيه للمملكة بنسبة 65 في المئة

2021-09-08 / 7:33 مساءً
Photo of حزب منيب يشتكي استعمال المال لشراء أصوات الناخبين

حزب منيب يشتكي استعمال المال لشراء أصوات الناخبين

2021-09-08 / 6:39 مساءً
Photo of “البيجيدي”: التصويت يجري دون التحقق من الهوية وبنسخ من البطاقة الوطنية

“البيجيدي”: التصويت يجري دون التحقق من الهوية وبنسخ من…

2021-09-08 / 6:11 مساءً
Photo of تسجيل 3930 إصابة و72 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 3930 إصابة و72 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-08 / 4:35 مساءً
Photo of برئاسة المغرب.. الاتحاد العربي للكهرباء يمر إلى السرعة القصوى في تفعيل النموذج الجديد

برئاسة المغرب.. الاتحاد العربي للكهرباء يمر إلى السرعة القصوى…

2021-09-08 / 4:16 مساءً
Photo of استولوا على سيارة سيدة لاستعمالها في السرقة.. توقيف 4 أشخاص بالرباط

استولوا على سيارة سيدة لاستعمالها في السرقة.. توقيف 4…

2021-09-08 / 3:28 مساءً
Photo of تيزنيت : إعتقال شخصين قاما بتصوير عملية التصويت داخل المعزل

تيزنيت : إعتقال شخصين قاما بتصوير عملية التصويت داخل…

2021-09-08 / 3:15 مساءً
Photo of توقيف شخص وحجز أزيد من 11 ألف جهاز للكشف عن كورونا بميناء طنجة

توقيف شخص وحجز أزيد من 11 ألف جهاز للكشف…

2021-09-08 / 2:23 مساءً
Photo of أكادير : إستقبال متطوعين في خدمة مرتفقي مستشفى الحسن الثاني

أكادير : إستقبال متطوعين في خدمة مرتفقي مستشفى الحسن…

2021-09-08 / 2:18 مساءً
Photo of عملية “نلقح وليداتي” متواصلة بمؤسسات التعليم سطات

عملية “نلقح وليداتي” متواصلة بمؤسسات التعليم سطات

2021-09-08 / 1:33 مساءً

‫4 تعليقات

  1. كنا نتمنى ان تمر الانتخابات الرئاسية في ظروف ملائمة وامنية من أجل سلامة المنتخبين وكذا مسؤولين عن الصنادق الانتخابية ولكن للأسف الشديد هانحن اليوم نرى الإعتداء على مراقب حزب التقدم الاشتراكية من طرف شخص ذوي السوابق .

  3. نتمنى أن تستمر عملية الاقتراعات الانتخابية في ظروف احسن وفي التدابير من اجل حماية المواطنين والمواطنات وكذاا المسؤولين

  4. لماذا فعل مثل هذه الافعال الإجرامية حتى وان كانت بينهما حسابات فلاداعي ان يرتكبوها امام مكاتب الاقتراعات الانتخابية مراعاة لنفسية المواطنين حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق