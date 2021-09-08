استحقاقات 8 شتنبر.. بنعبد الله يدلي بصوته بحي مابيلا بالرباط

هبة بريس - الرباط

أدلى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، بصوته في استحقاقات الثامن من شتنبر.

ومرفوقا بزوجته، أدلى بنعبد الله بصوته الانتخابي بمكتب الاقتراع المتواجد بإعدادية أم البنين شارع تادلة مابيلا بمدينة الرباط.

هذا ويشار الى أن عملية التصويت تستمر بمختلف مكاتب الاقتراع بالمملكة الى غاية الساعة السابعة مساء.

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