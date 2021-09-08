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ساكنة القرى بسوس الأكثر توافدا على مكاتب التصويت حتى منتصف اليوم

2021-09-08 / 12:42 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

كشفت مصادر مسؤولة ل ” هبة بريس” أن نسبة المشاركة في عملية التصويت الخاصة بإقتراع اليوم الاربعاء 8 شتنبر الجاري، بأقاليم ومدن سوس، عرفت توافد ساكنة المجال القروي على مكاتب التصويت أكثر من غيرها في المجالات الحضرية.

وأضافت نفس المصادر أنه لحدود منتصف اليوم الاربعاء، قد ارتفعت نسبة المشاركة بالعالم القروي بسوس، على ساكنة المدن، وهذا يعزى إلى نظام الاقتراع بالمجال القروي الذي يعتمد النظام الفردي المتعلق بالدائرة، الى جانب الطبيعة القبلية المجال القروي في إختيار مرشحيهم و دعمهم.

وبحسب اللوائح الانتخابية المغلقة بتاريخ 31 يوليوز الماضي، هناك 17.509 مليون شخص مسجلين في هذه القوائم، اي بمعدل تسجيل بلغ 69.4 في المائة، هذا المعدل اعلى في المناطق القروية 94.3 في الماىة 8 .054 مليون مسجل، منه في المناطق الخضرية 56.7 في الماىة اي 9.455 مليون مسجل.

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