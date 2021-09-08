الداخلية: نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 12% الى حدود ال12 زوالا
هبة بريس - الرباط
أفادت وزارة الداخلية، أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات تتواصل بشكل عادي.
وحسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فإن عملية التصويت تمر في ظروف عادية، حيث بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني، في تمام الساعة الثانية عشرة زوالا، 12 في المائة.
هذا وستستمر عملية التصويت بمختلف مكاتب الاقتراع بالمملكة إلى حدود الساعة السابعة مساء.
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2 تعليقات
اتمنى من المغاربة الناخبين التوجه بكثافة الى مكاتب التصويت حتى نعطي درسا اخر للاعداء في الديمقراطية اعداء وحدتنا الترابية
المغرب كامل به نسبة 16% من يصوتون ،حتى وان رفعتم العدد الى 36% ,تبقى انتخابات غير نزيهة ،لان حزب الحمامة والجرار هم من من المقرر ان يفوزو ،اما الصناديق فهي للكاميرات