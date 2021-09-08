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تارودانت : رئيس مكتب تصويت يمنع ” منقبة” من الادلاء بصوتها

2021-09-08 / 11:46 صباحًا
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن رئيس مكتب التصويت بمركز الكردان بإقليم تارودانت، قام بمنع سيدة من أداء واجبها الوطني والمتعلق بالتصويت تحت دريعة أنها منقبة.

وأضاف المصدر نفسه ، أن رئيس مكتب التصويت أمر السيدة بنزع نقابها للتأكد من هويتها، حيث رفضت المعنية ذلك متشبة بكون الأمر يمس حريتها التي يكفلها الدستور.

وأشار ذات المصدر، أن السيدة التي منعت من المشاركة في عملية التصويت اقترحت نزع نقابها أمام سيدة أخرى، وهو الإقتراح الذي رفضه رئيس مكتب التصويت.

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‫6 تعليقات

  3. لعنه الله المنافقين الذين اصبحوا حذاء فرنسا واعداء الاسلام ، ما هذا كالة فرنسا عدوة الاسلام والمسلمين . قبح الله الاذناب .

  5. اين حرية الفرد التي يتغنى بها اولئك البيادق حسبي الله ونعم الوكيل طلب الاخت من حقها ولكن عيبها انها دهبت لتصويت اصلا

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