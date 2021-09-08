تارودانت : رئيس مكتب تصويت يمنع ” منقبة” من الادلاء بصوتها

ع اللطيف بركة - هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن رئيس مكتب التصويت بمركز الكردان بإقليم تارودانت، قام بمنع سيدة من أداء واجبها الوطني والمتعلق بالتصويت تحت دريعة أنها منقبة.

وأضاف المصدر نفسه ، أن رئيس مكتب التصويت أمر السيدة بنزع نقابها للتأكد من هويتها، حيث رفضت المعنية ذلك متشبة بكون الأمر يمس حريتها التي يكفلها الدستور.

وأشار ذات المصدر، أن السيدة التي منعت من المشاركة في عملية التصويت اقترحت نزع نقابها أمام سيدة أخرى، وهو الإقتراح الذي رفضه رئيس مكتب التصويت.

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