تارودانت : رئيس مكتب تصويت يمنع ” منقبة” من الادلاء بصوتها
ع اللطيف بركة - هبة بريس
علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن رئيس مكتب التصويت بمركز الكردان بإقليم تارودانت، قام بمنع سيدة من أداء واجبها الوطني والمتعلق بالتصويت تحت دريعة أنها منقبة.
وأضاف المصدر نفسه ، أن رئيس مكتب التصويت أمر السيدة بنزع نقابها للتأكد من هويتها، حيث رفضت المعنية ذلك متشبة بكون الأمر يمس حريتها التي يكفلها الدستور.
وأشار ذات المصدر، أن السيدة التي منعت من المشاركة في عملية التصويت اقترحت نزع نقابها أمام سيدة أخرى، وهو الإقتراح الذي رفضه رئيس مكتب التصويت.
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6 تعليقات
رءيس المكتب هو من له الحق في هذا الأمر،و النقاب ليس الزاميا (واش كتعرف الدين، كنعرف نزيد فيه).
هداك رئيس المكتب غادي إيحجيبها فعظامو ماشي من حقو امنعها الا غادي تعرا ودير معصية بلاش ݣاع من داك التصويت
لعنه الله المنافقين الذين اصبحوا حذاء فرنسا واعداء الاسلام ، ما هذا كالة فرنسا عدوة الاسلام والمسلمين . قبح الله الاذناب .
الله ينزل عليه غضب الله
اين حرية الفرد التي يتغنى بها اولئك البيادق حسبي الله ونعم الوكيل طلب الاخت من حقها ولكن عيبها انها دهبت لتصويت اصلا
نعلة الله عليه هاد رئيس المكتب،