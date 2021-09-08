بالرباط.. بركة وبنكيران يدليان بأصواتهما في الانتخابات

هبة بريس - الرباط

اختار كل من الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، التصويت باكرا في الاستحقاقات الانتخابية المنظمة يومه 8 شتنبر.

وبؤسسة ابن طفيل بحي الرياض بمدينة الرياض، أدلى نزار بركة بصوته على الساعة التاسعة صباحا وسط حضور مهم لوسائل الاعلام.

من جهته، توجه عبد الاله بنكيران، الى اعدادية معاذ بن جبل بحي الليمون، صباحا للادلاء بصوته في الانتخابات.

هذا وستستمر عملية التصويت بكافة مكاتب الاقتراع بمختلف مدن المملكة حتى الساعة السابعة مساء.

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