برلماني فرنسي يدعو إلى حل لقضية الصحراء
صورة تعبيرية

جون أفريك: الجزائر تلقت صفعة مع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء

2021-09-08 / 10:40 صباحًا
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هبة بريس

أكدت مجلة “جون أفريك” أن السلطة الجزائرية تلقت صفعة مدوية مع الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء.

واعتبرت المجلة ذات البعد الإفريقي، في مقال نشرته في مرحلة أولى على موقعها الإلكتروني، أن السلطة الجزائرية تدرك جيدا أنها منيت بانتكاسة كبرى، بل تلقت صفعة مدوية، مع قرار إدارة ترامب الذي أكدته إدارة جو بايدن.

وحسب « جون أفريك »، « بالنسبة للمغرب، فإن دبلوماسيته تدرك تمام الإدراك بأن طريقا فتحت أمامها وأن بلدانا أخرى – عدة دول أوروبية، بما في ذلك بولونيا، فرنسا وربما إسبانيا – سينتهي بها الأمر إلى السير على خطى القرار الأمريكي، أو على الأقل دعم موقف المغرب داخل الأمم المتحدة ».

وفي هذا المقال، تطرقت المجلة الإفريقية، أيضا، لتعيين الأمم المتحدة للممثل الخاص الجديد للصحراء، ورئيس بعثة « المينورسو »، الروسي ألكسندر إيفانكو، « الدبلوماسي المحنك ».

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تعليق واحد

  1. هذا يدل على نجاحات الدبلوماسية المغربية المحنكة فسيروا وفقكم الله يا ابطال الانتصارات ناصر بوريطة وعمر هلال هؤلاء الشخصيات الكفوءة الفذة يرجع لها الفضل الكبير في ترسيخ هذه الاستحقاقات الكبرى طبعا بتوجيهات سامية من الملك الحكيم محمد السادس نصره الله الذي يقود البلاد ببصيرة وحكمة نحو الغد الافضل عاش المغرب عاش الملك الصحراء مغربية ابد الدهر

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