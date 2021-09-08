انتخابات 8 شتنبر.. انطلاق عملية التصويت بمختلف مكاتب الاقتراع بالمملكة

هبة بريس - الرباط

انطلقت صباح يومه الأربعاء، الاستحقاقات الجماعية والجهوية والبرلمانية في المملكة المغربية.

وفتحت مكاتب الاقتراع الموزعة على مختلف ربوع المملكة، أبوابها في وجه المواطنين الراغبين في التصويت على الساعة 8 صباحا.

ويبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 17 مليون و 509 ألف و 127 شخصا، يتوزعون، حسب النوع الاجتماعي على 54 بالمائة من الذكور مقابل 46 في المائة من الإناث، في حين ينتمي 54 بالمائة من الناخبين إلى الوسط الحضري مقابل 46 بالمائة في الوسط القروي.

وبإمكان الناخبين والناخبات المشاركة في هذه الاستحقاقات الانتخابية بالادلاء بالبطاقة الوطنية أو وصلها.

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