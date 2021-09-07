فاتح شهر صفر لعام 1443 هجرية يوم الخميس 9 شتنبر

2021-09-07 / 11:22 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر صفر لعام 1443 هجرية هو يوم الخميس 9 شتنبر 2021م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر صفر لعام 1443 هجرية بعد مغرب اليوم الثلاثاء فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص البلاغ :

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر صفر لعام 1443 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 محرم 1443 هـ موافق 7 شتنبر 2021 م . واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه، فإن شهر محرم يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر صفر، هو يوم الخميس 9 شتنبر 2021 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك علی مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء. إنه سميع مجيب”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد عامين من التوقف بسبب كورونا.. استئناف حلقات القرآن بالحرم المكي

بعد عامين من التوقف بسبب كورونا.. استئناف حلقات القرآن…

2021-09-06 / 12:48 مساءً
Photo of تعزية في وفاة والد الزميل محفوظ بيكليم

تعزية في وفاة والد الزميل محفوظ بيكليم

2021-08-14 / 9:30 مساءً
Photo of وزارة الأوقاف تعلن غدا الثلاثاء أول أيام السنة الهجرية الجديدة بالمغرب

وزارة الأوقاف تعلن غدا الثلاثاء أول أيام السنة الهجرية…

2021-08-09 / 10:09 مساءً
Photo of الحجاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى

الحجاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى

2021-07-20 / 10:15 صباحًا
Photo of ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف على صعيد عرفات

ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف على صعيد…

2021-07-19 / 6:57 مساءً
Photo of ضيوف الرحمن يتوافدون إلى عرفة لتأدية الركن الأعظم

ضيوف الرحمن يتوافدون إلى عرفة لتأدية الركن الأعظم

2021-07-19 / 10:49 صباحًا
Photo of ضيوف الرحمن يتوافدون الى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم

ضيوف الرحمن يتوافدون الى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم

2021-07-18 / 1:18 مساءً
Photo of حزب الجرار يفتتح مقره الإقليمي بخريبكة

حزب الجرار يفتتح مقره الإقليمي بخريبكة

2021-07-17 / 11:44 صباحًا
Photo of ” الاوقاف ” تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المصليات والمساجد

” الاوقاف ” تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى…

2021-07-15 / 4:34 مساءً
Photo of وفاة كبير علماء الازهر ” عبد الفتاح بركة”

وفاة كبير علماء الازهر ” عبد الفتاح بركة”

2021-07-01 / 1:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق