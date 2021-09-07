فاتح شهر صفر لعام 1443 هجرية يوم الخميس 9 شتنبر

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر صفر لعام 1443 هجرية هو يوم الخميس 9 شتنبر 2021م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر صفر لعام 1443 هجرية بعد مغرب اليوم الثلاثاء فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص البلاغ :

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر صفر لعام 1443 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 محرم 1443 هـ موافق 7 شتنبر 2021 م . واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه، فإن شهر محرم يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر صفر، هو يوم الخميس 9 شتنبر 2021 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك علی مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء. إنه سميع مجيب”

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