أمن فاس يوقف شخص هدد أحد المرشحين للانتخابات

هبة بريي _ فاس

هبة بريس – فاس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء 7 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة الاعتداء الجسدي على أحد المرشحين للانتخابات وتعريضه للسب والشتم والتهديد بالقتل.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية قد رصدت شريط فيديو يوثق لشخص وهو بصدد تعريض مرشح للانتخابات لمحاولة اعتداء جسدي بمدينة فاس، مشفوعة بالتهديد بالقتل والسب والشتم، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث قضائي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد خلفيات وأسباب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

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