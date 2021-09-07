أكادير : اعتقال خمسيني بحوزته 3 كلغ من مخدر الشيرا
الصورة من الارشيف

أمن فاس يوقف شخص هدد أحد المرشحين للانتخابات

2021-09-07 / 11:01 مساءً
1
هبة بريي _ فاس

هبة بريس – فاس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء 7 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة الاعتداء الجسدي على أحد المرشحين للانتخابات وتعريضه للسب والشتم والتهديد بالقتل.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية قد رصدت شريط فيديو يوثق لشخص وهو بصدد تعريض مرشح للانتخابات لمحاولة اعتداء جسدي بمدينة فاس، مشفوعة بالتهديد بالقتل والسب والشتم، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث قضائي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد خلفيات وأسباب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتخابات 8 شتنبر .. الجائحة فرضت تراجع وسائل الدعاية التقليدية أمام زحف الرقمنة

انتخابات 8 شتنبر .. الجائحة فرضت تراجع وسائل الدعاية…

2021-09-07 / 11:15 مساءً
Photo of الرباط: إطلاق خلية مكلفة بتعزيز المشاريع الخضراء والنجاعة الطاقية

الرباط: إطلاق خلية مكلفة بتعزيز المشاريع الخضراء والنجاعة الطاقية

2021-09-07 / 9:39 مساءً
Photo of مواعيد التصويت في الاستحقاقات الانتخابية لـ 8 شتنبر

مواعيد التصويت في الاستحقاقات الانتخابية لـ 8 شتنبر

2021-09-07 / 7:15 مساءً
Photo of محام فرنسي : قطع الجزائر لعلاقاتها مع المغرب أو الصرخة الأخيرة لنظام يحتضر

محام فرنسي : قطع الجزائر لعلاقاتها مع المغرب أو…

2021-09-07 / 6:26 مساءً
Photo of المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تعترف بمحطة أكادير-إنزكان محطة رصدية عريقة

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تعترف بمحطة أكادير-إنزكان محطة رصدية…

2021-09-07 / 5:38 مساءً
Photo of إيداع دركي سجن علي مومن بسطات بتهمة قتل ابنته

إيداع دركي سجن علي مومن بسطات بتهمة قتل ابنته

2021-09-07 / 4:52 مساءً
Photo of تسجيل 3524 إصابة و79 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 3524 إصابة و79 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-07 / 4:43 مساءً
Photo of منصف السلاوي: النجاح في المسار المهني يقتضي رسم طموح واقعي

منصف السلاوي: النجاح في المسار المهني يقتضي رسم طموح…

2021-09-07 / 12:43 مساءً
Photo of خلال أسبوع.. ضبط 30 شخصا متلبسا بتزوير شواهد اختبار “كورونا”

خلال أسبوع.. ضبط 30 شخصا متلبسا بتزوير شواهد اختبار…

2021-09-07 / 12:16 مساءً
Photo of الحبس النافذ والغرامة المالية ل”فاضحة” أوكار الدعارة بمراكش

الحبس النافذ والغرامة المالية ل”فاضحة” أوكار الدعارة بمراكش

2021-09-07 / 9:40 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق