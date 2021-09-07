زعيم المعارضة في غينيا يعلن استعداده للمشاركة في انتقال السلطة

2021-09-07 / 10:05 مساءً
0
هبة برييس _ وكالات

أعلن زعيم المعارضة في غينيا سيلو دالين ديالو عن استعداده للمشاركة في العملية الانتقالية في البلاد بعد إطاحة العسكريين بخصمه السياسي، الرئيس ألفا كوندي.

وقال ديالو في حديث لوكالة “رويترز”، يوم الثلاثاء: “سنرسل مندوبين… للمشاركة في العملية لإعادة البلاد إلى النظام الدستوري”.

وأعرب ديالو عن استغرابه إزاء إطاحة العسكريين بكوندي، الذي “أمطر الجيش بالأموال”، حسب قول المعارض.

وأكد ديالو أنه من الضروري إقامة عملية انتقالية تؤدي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتشغيل المؤسسات الديمقراطية الشرعية.

وأشار إلى أنه لم يتلق أي دعوة من العسكريين للمشاركة في المشاورات بشأن تشكيل حكومة انتقالية.

“تدرب في أكاديمية إسرائيلية وخدم في فيلق فرنسي”.. هذا هو قائد انقلاب غينيا
يذكر أن العسكريين الذين استولوا على السلطة في غينيا يوم 5 سبتمبر، احتجزوا الرئيس كوندي وأعلنوا حل الحكومة وتعليق العمل بالدستور، وتعهدوا بتشكيل حكومة انتقالية في البلاد دون تحديد أي جدول زمني لذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن سيلو دالين ديالو كان رئيسا للوزراء في غينيا خلال الفترة بين 2004 و2006، وهو يقود حاليا “اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا”، وهو حزب ليبرالي وأكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

وخسر ديالو انتخابات الرئاسة أمام كوندي 3 مرات في 2010 و2015 و2020. وفي المرة الأخيرة أعلن ديالو نفسه الفائز على الرغم من حصوله على 33% من الأصوات مقابل 59% لكوندي. وشهدت البلاد موجة من الاحتجاجات على نتائج الانتخابات، أسفرت عن سقوط قتلى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقارير إسرائيلية: القبض على ثلاثة للاشتباه بتورطهم في هروب السجناء الفلسطينيين الستة

تقارير إسرائيلية: القبض على ثلاثة للاشتباه بتورطهم في هروب…

2021-09-07 / 9:50 مساءً
Photo of تقرير: 150 شخصا ماتوا جوعا الشهر الماضي في إقليم تيغراي

تقرير: 150 شخصا ماتوا جوعا الشهر الماضي في إقليم…

2021-09-07 / 9:22 مساءً
Photo of ميركل تهاجم سياسيا ألمانيا وصف متلقي لقاح كورونا بـ”خنازير غينيا

ميركل تهاجم سياسيا ألمانيا وصف متلقي لقاح كورونا بـ”خنازير…

2021-09-07 / 8:10 مساءً
Photo of السلطات الغينية تقرر إطلاق سراح 79 معتقلا سياسيا في أعقاب الانقلاب

السلطات الغينية تقرر إطلاق سراح 79 معتقلا سياسيا في…

2021-09-07 / 6:56 مساءً
Photo of الصحة العالمية: وصلنا إلى المستوى المسطح لمؤشرات الجائحة

الصحة العالمية: وصلنا إلى المستوى المسطح لمؤشرات الجائحة

2021-09-07 / 6:14 مساءً
Photo of السلفادور.. أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين عملة قانونية

السلفادور.. أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين عملة قانونية

2021-09-07 / 3:08 مساءً
Photo of فرنسا.. المحكمة العليا تدعو للتحقيق مع “لافارج” بتهم التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية في سوريا

فرنسا.. المحكمة العليا تدعو للتحقيق مع “لافارج” بتهم التواطؤ…

2021-09-07 / 2:25 مساءً
Photo of الجزائر… بعوض سام يغزو عدة ولايات ويسقط عشرات الضحايا

الجزائر… بعوض سام يغزو عدة ولايات ويسقط عشرات الضحايا

2021-09-07 / 11:28 صباحًا
Photo of جريمة بشعة بمصر.. سيدتان سممتا طفلا وشنقتاه لخلاف مع أمه

جريمة بشعة بمصر.. سيدتان سممتا طفلا وشنقتاه لخلاف مع…

2021-09-07 / 10:39 صباحًا
Photo of بايدن: الاعتراف بحكومة طالبان لا يزال بعيدا

بايدن: الاعتراف بحكومة طالبان لا يزال بعيدا

2021-09-07 / 9:19 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق