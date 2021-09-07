محلل سياسي يتوقع ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات

2021-09-07 / 9:09 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

توقع أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، مصطفى يحياوي، ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة إلى 50 فالمائة.

وبرر يحياوي ذلك إلى مؤشرين اثنين، أولهما كون الشباب المسجل يناهز 3 ملايين، وهو رقم يسجل لأول مرة، والمؤشر الثاني هو تراجع الفارق بين من يحق لهم التصويت وبين المسجلين إلى ما يناهز 6 ملايين، إذا أخذ ذوو عدم أهلية التصويت بعين الاعتبار.

وخلص الأستاذ الجامعي في تغريدات على تويتر إلى أنه “بتقاطع حجم الأصوات المسجل عادة في الدوائر الجماعية ومعدل نسب المشاركة في الانتخابات الجماعية خلال 20 سنة من المرجح أن المشاركة سترتفع إلى 50 % “.

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