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مواعيد التصويت في الاستحقاقات الانتخابية لـ 8 شتنبر

2021-09-07 / 7:15 مساءً
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هبة بريس

تنطلق صباح يوم غد الأربعاء، الاستحقاقات التشريعية في المملكة المغربية، بعد تسجيل 17509127 شخصا في اللوائح الانتخابية.

وستفتح مكاتب الاقتراع الموزعة على مختلف ربوع المملكة، أبوابها في وجه المواطنين الراغبين في التصويت على الساعة 8 صباحا.

ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت في الساعة 7 مساء، من يوم غد الأربعاء 8 شتنبر الجاري

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‫6 تعليقات

  2. ستنتهي هذه البروطوكولات الإنتخابية وما يبقى سوى مابعد ذالك حينذ ننتظر الوعود والاصلاح …. فترقبوا اخر سيناريو غذا هههههه.

  4. غذا انشاءالله سيكون الحسم بين الأحزاب السياسية من المنتصر في هذه اللعبة السياسية ولكن امنيتنا هو من يقوم بتغير المغرب الى بلد أفضل بكثير .

  5. المسرحية ستنتهي عدا ترقبوا من سياخذ الجائزة الكبرى في هذه الاقتراعات الانتخابية.ومن سيتوفق في الصعود الى المنصة الرئاسية هههههههه.

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