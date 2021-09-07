مواعيد التصويت في الاستحقاقات الانتخابية لـ 8 شتنبر
هبة بريس
تنطلق صباح يوم غد الأربعاء، الاستحقاقات التشريعية في المملكة المغربية، بعد تسجيل 17509127 شخصا في اللوائح الانتخابية.
وستفتح مكاتب الاقتراع الموزعة على مختلف ربوع المملكة، أبوابها في وجه المواطنين الراغبين في التصويت على الساعة 8 صباحا.
ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت في الساعة 7 مساء، من يوم غد الأربعاء 8 شتنبر الجاري
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6 تعليقات
انتظروا الستار غذا سيرفع وسنعرف حقيقة كل مترشح ونتمنى من يستحقها ويجلس على كرسي الرئاسة هههه.
ستنتهي هذه البروطوكولات الإنتخابية وما يبقى سوى مابعد ذالك حينذ ننتظر الوعود والاصلاح …. فترقبوا اخر سيناريو غذا هههههه.
نتمنى هذه الصرخات الانتخابية يكون ان تعم بالنفع على المواطنين والمواطنات وليس الهيللة بدون فائدة ههه
غذا انشاءالله سيكون الحسم بين الأحزاب السياسية من المنتصر في هذه اللعبة السياسية ولكن امنيتنا هو من يقوم بتغير المغرب الى بلد أفضل بكثير .
المسرحية ستنتهي عدا ترقبوا من سياخذ الجائزة الكبرى في هذه الاقتراعات الانتخابية.ومن سيتوفق في الصعود الى المنصة الرئاسية هههههههه.
نتمنى ان تمر اجواء الانتخابات الرئاسيه في ظروف جيدا وعلى المنتخب ان يدلي بصوته على الحزب الذي يستحق التصويت.