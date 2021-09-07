مواعيد التصويت في الاستحقاقات الانتخابية لـ 8 شتنبر

هبة بريس

تنطلق صباح يوم غد الأربعاء، الاستحقاقات التشريعية في المملكة المغربية، بعد تسجيل 17509127 شخصا في اللوائح الانتخابية.

وستفتح مكاتب الاقتراع الموزعة على مختلف ربوع المملكة، أبوابها في وجه المواطنين الراغبين في التصويت على الساعة 8 صباحا.

ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت في الساعة 7 مساء، من يوم غد الأربعاء 8 شتنبر الجاري

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