وفاة مرشح انتخابي بجهة سلا قبل ساعات من بداية الانتخابات

2021-09-07 / 6:43 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن وفاة أحد مرشحيه للانتخابات بسكتة قلبية مفاجئة اليوم بجماعة السهول بسلا.

ونعى الحزب على صفحته على الفايسبوك محمد الحومر، رئيس جماعة السهول القروية بإقليم سلا.

ويعتبر الحومر من أبرز الشخصيات السياسية في منطقة السهول القروية، حيث تولى رئاسة الجماعة لأربع ولايات متتالية.

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