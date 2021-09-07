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تأجيل الدخول التربوي بدور الحضانة والأندية النسوية

2021-09-07 / 5:17 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدخول التربوي بدور الحضانة والأندية النسوية.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه حرصا على سلامة وصحة الأطفال والشباب والأطر التربوية والإدارية وجميع مرتادي مراكز التكوين المهني والأندية النسوية، ومؤسسات الحضانة تقرر إرجاء الانطلاق الفعلي للموسم التربوي إلى فاتح أكتوبر.

وأضافت أن القرار يتعلق بجميع مؤسسات الحضانة العمومية والخاصة، والأندية النسوية ومراكز التكوين المهني التابعة لقطاع الشبيبة والرياضة.

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