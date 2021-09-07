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إيداع دركي سجن علي مومن بسطات بتهمة قتل ابنته

2021-09-07 / 4:52 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أفادت مصادر هبة بريس، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الاستئنافية بسطات، اتخذ قرارا بايداع دركي متقاعد سجن عين علي مومن ضواحي مدينة سطات بتهمة قتل ابنته.

وأضافت مصادرنا، أن المتهم وهو دركي متقاعد من رتبة مساعد أول، توبع من أجل تهمة قتل ابنته في انتظار مباشرة مجريات التحقيق التفصيلي معه على خلفية ما جاء في ملتمس الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.

وتابعت ذات المصادر، أن القضية التي توبع فيها الدركي المتقاعد الذي يقبع حاليا بسجن عين علي مومن، تعود لسنة 2017، عندما انتشر خبر وفاة ابنة المعني بالأمر، وما تلا ذلك من شكوك حول ظروف وملابسات الوفاة.
توقيف المعني بالأمر وايداعه السجن، جاء على خلفية التحقيقات التي فتحت حينها، إضافة إلى اجراء الخبرة العلمية الطبية للتأكد من صحة الاتهامات الموجهة للمعني بالأمر والتي أمرت السلطة القضائية لحظتها بفتح تحقيق فيما كان الأمر يتعلق بتعنيف من غيره.

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تعليق واحد

  1. لاحول ولا قوة الا بالله كان يقتلها يوم ازديادها كما كانت تفعل قريش،اعداء،الله وليس حتى كبرت وكبر القاتل اليس لك كبدة ام قلب مثل قلوب اليهود اقصى،من الحجر،

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