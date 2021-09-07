تسجيل 3524 إصابة و79 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3524 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 889.532 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 79 وفاة ليصل العدد إلى 13.224.
تم التأكد من 6395 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 834.543.
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4 تعليقات
السنريوهات كوفيد 19 كورونا كل يوم مرة في ارتفاع ومرة في انخفاض ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم لانعرف هذآ التناقذ في هذآ المسلسل الذي لانهاية له.
إن المعطيات الرسمية غير مؤكدة اين هي وفيات التي توفيت في المنازل واين الأرقام القياسية التي سجلت في المستشفيات وهي لم تسجل في اللوائح اذن هناك غموض وراء ذالك.
اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ولطف بنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء
أيام قليلة كانت الاصابات مرتفعة والوفيات كذالك مرتفعة والأن تأتون بأرقام وهمية تتخيلونها أليس هذا شيء غريب سبحان الله معكم!!!!