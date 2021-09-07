تزيد من معاناة عمال النظافة.. فنانون يستنكرون انتشار أوراق الدعاية الإنتخابية في الشوارع
نجلاء مزيان: هبة بريس
استنكر العديد من الفنانين عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تحول شوارع المملكة إلى مكب للمناشير و الملصقات الإنتخابية.
و في هذا الصدد أعربت الفنانة نرجس الحلاق عن سخطها عبر تدوينة قامت بنشرها بحسابها الرسمي بموقع “انستقرام” ، كتبت فيها:”ما فهمتش الزبل شنو علاقتو بالإنتخابات”.
و واصلت الفنانة المغربية تدوينتها قائلة :”الأوراق خصها تفرق على الناس مع الشرح و محاولة الإقناع ماشي تشتت فالشوارع”.
و بدورها بطلة مسلسل سلمات ابو البنات، الفنانة جيهان كيداري خرجت عن صمتها، حيث نشرت مقطع فيديو تتساءل من خلاله عن الفائدة من رمي الملصقات و الأوراق الدعائية بشكل عشوائي في الشوارع، الأمر الذي يزيد و يضاعف من معاناة عمال النظافة.
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ميزانية تلك الأوراق كافية لشراء،لوازم المدرسة لجميع التلاميد،والطلاب وبالمجان اللهم ان هذا لمنكر انه الثخلف بعينه على الاقل شوفوا أوروبا كيف تتم عندهم الانتخابات وخذو،من العبرة منهم، ايها،الجهلاء أحزاب وحكومة،