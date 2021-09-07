تزيد من معاناة عمال النظافة.. فنانون يستنكرون انتشار أوراق الدعاية الإنتخابية في الشوارع

نجلاء مزيان: هبة بريس

استنكر العديد من الفنانين عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تحول شوارع المملكة إلى مكب للمناشير و الملصقات الإنتخابية.

و في هذا الصدد أعربت الفنانة نرجس الحلاق عن سخطها عبر تدوينة قامت بنشرها بحسابها الرسمي بموقع “انستقرام” ، كتبت فيها:”ما فهمتش الزبل شنو علاقتو بالإنتخابات”.

و واصلت الفنانة المغربية تدوينتها قائلة :”الأوراق خصها تفرق على الناس مع الشرح و محاولة الإقناع ماشي تشتت فالشوارع”.

و بدورها بطلة مسلسل سلمات ابو البنات، الفنانة جيهان كيداري خرجت عن صمتها، حيث نشرت مقطع فيديو تتساءل من خلاله عن الفائدة من رمي الملصقات و الأوراق الدعائية بشكل عشوائي في الشوارع، الأمر الذي يزيد و يضاعف من معاناة عمال النظافة.

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