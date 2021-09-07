“الداخلية” تنفي توصل مواطن بظرف من السلطات يتضمن منشورات انتخابية

2021-09-07 / 3:49 مساءً
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هبة بريس - الرباط

ذكرت وزارة الداخلية، أنه تم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري تداول مقطع فيديو يدعي من خلاله مسجله توصله من قبل وزارة الداخلية والسلطات المحلية بظرف بريدي يحمل على وجهه معطياته الخاصة على اللوائح الانتخابية، مع احتواء الظرف بالداخل على منشورات انتخابية لمرشح أو لائحة ترشيح أحد الأحزاب السياسية.

وبهذا الخصوص، تؤكد وزارة الداخلية أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعدو كونه أخبارا زائفة ولا أساس لها من الصحة.

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