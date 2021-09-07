محمد نوبير الأموي

بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة الزعيم النقابي محمد نوبير الأموي

2021-09-07 / 3:25 مساءً
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هبة بريس - الرباط

توفي اليوم الثلاثاء، الزعيم النقابي، محمد نوبير الأموي، بعد معاناة طويلة مع مرض العضال.

ونعى عدد من النقابيين والحقوقيين والصحفيين من أصدقاء الراحل وفاته، معتبرين أن المغرب فقد برحيل نوبير الأموي واحدا من رموز النضال النقابي في المغرب.

هذا ويشار الى أن الراحل من مواليد سنة 1936 في مدينة ابن أحمد.

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‫4 تعليقات

  3. كان مناضلا قويا معارضا للفساد فقاد ااطبقة العاملة باخلاص…رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون..

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