بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة الزعيم النقابي محمد نوبير الأموي

هبة بريس - الرباط

توفي اليوم الثلاثاء، الزعيم النقابي، محمد نوبير الأموي، بعد معاناة طويلة مع مرض العضال.

ونعى عدد من النقابيين والحقوقيين والصحفيين من أصدقاء الراحل وفاته، معتبرين أن المغرب فقد برحيل نوبير الأموي واحدا من رموز النضال النقابي في المغرب.

هذا ويشار الى أن الراحل من مواليد سنة 1936 في مدينة ابن أحمد.

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