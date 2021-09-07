وجدة .. عبد النبي بعوي يقود حملته الانتخابية في جو من الاحترازات الصحية وتجاوب للساكنة

هبة بريس : أحمد المساعد

تمر أجواء الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بدائرة وجدة انجاد في احسن الظروف ونقية من طرف وكلاء ووكيلات اللوائح الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية والتي ستنتهي منتصف ليل نهار اليوم الثلاثاء 07 شتنبر الجاري.

وبتوجهات من عبد النبي بعوي عضو لجنة الانتخابات لحزب الجرار ووكيل لائحته الجهوية للشرق، فقد اعطى تعليماته لأنصاره المشاركين في حملته بإحترام الاحترازات الصحية وعدم رمي المنشورات وبالتواصل الجيد مع الساكنة من خلال شرح البرنامج الانتخابي وعدم التصادم مع باقي الاحزاب السياسية الأخرى في جو من الاحترام والمنافسة الشريفة.

وهذا، فقد لقيت حملته تجاوبا وخاصة خروج عبد النبي بعوي ميدانيا مع الساكنة التي رحبت به وشجعته لمواصلة المشاريع التنموية التي ابتدأها في فترة ولايته السابقة ومعه للاستمرار في تحسين مناخ الاعمال وجودة الخدمات بالمرافق العمومية وجلب استثمارات كبرى وخاصة ونحن مقبلون على افتتاح الميناء المتوسطي ناظور غرب وخاصة ان حصيلته خلال ترأسه مجلس الجهة جد إيجابية وفك العزلة عن العالم القروي.

للاشارة، حزب الاصالة والمعاصرة بدائرة وجدة انجاد قدم كل من عبد النبي بعوي وكيل اللائحة الجهوية لحزب الأصالة و المعاصرة، بديعة الفيلالي وكيلة لائحة حزب الأصالة و المعاصرة للانتخابات التشريعية، سليمة فرجي وكيلة لائحة الانتخابات الجماعية، فاطمة الزهراء مغيزو وكيلة اللائحة النسوية للانتخابات الجماعية، حورية ديدي وكيلة اللائحة الجهوية للانتخابات التشريعية بجهة الشرق، خديجة الدويري وكيلة اللائحة النسوية للانتخابات الجهوية.

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