عملية جراحية مستعجلة تدخل الفنانة نعيمة بوحمالة للمستشفى

نجلاء مزيان - هبة بريس

أجرت الممثلة القديرة نعيمة بوحمالة، عملية جراحية مستعجلة، بعد نقلها على وجه السرعة لإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

و كتب الإعلامي مراد العشابي تدوينة عبر موقع “فايسبوك” يطلب من خلالها الشفاء للفنانة المغربية قائلا :”بالشفاء العاجل انشاء الله، الله يحفظك من كل سوء العزيزة نعيمة بوحمالة”.

و بدورها الفنانة سناء الشرقاوي صديقة الفنانة القديرة نعيمة بوحمالة، طمأنت متابعيها عبر نفس المنصة، حيث كتبت :”صباح النور للجميع دعواتكم، تحت طلب الأخت والصديقة المحبوبة والمقتدرة اطمن جمهورها الحبيب”.

و اختتمت تدوينتها قائلة:” وكل من اتصل بها بأنها بخير الحمد لله بعدما أجريت عملية صغيرة تمت بنجاح وأنها بصحة جيدة”.

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 1 11