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وزارة الداخلية: يمكن للناخبين التصويت بالبطاقة الوطنية أو وصلها

2021-09-07 / 1:22 مساءً
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هبة بريس - الرباط

طبقا للمقتضيات التشريعية المنظمة للعمليات الانتخابية، ذكر وزير الداخلية كافة الناخبات والناخبين أن التصويت بمناسبة الاقتراع المقرر إجراؤه يوم غد الأربعاء 8 سبتمبر2021، لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، يتم حصريا على أساس البطاقة الوطنية للتعريف لإثبات هوية المصوتين.

ووفق بلاغ للوزارة، فيمكن أيضا للناخبات والناخبين، الذين قاموا بالإجراءات الخاصة بتجديد بطاقتهم الوطنية للتعريف، أن يشاركوا في الاقتراع على أساس الوصل الذي تسلمه المديرية العامة للأمن الوطني في انتظار إصدار البطاقة الجديدة، وذلك بعد تأكد مكتب التصويت من هوية كل معني بالأمر.

هذا ويشار إلى أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية يبلغ 17 مليون و 509 ألف و 127 شخصا، يتوزعون، حسب النوع الاجتماعي على 54 بالمائة من الذكور مقابل 46 في المائة من الإناث، في حين ينتمي 54 بالمائة من الناخبين إلى الوسط الحضري مقابل 46 بالمائة في الوسط القروي.

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‫2 تعليقات

  2. في فترة الحجر الصحي الاول وبالضبط وقت صدور قرار الدعم المالي للشعب رفض طلبي بسبب أنه لدي وصل البطاقة الوطنية والآن يسمحون به لأنها الإنتخابات حسبي الله و نعم الوكيل

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