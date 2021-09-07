“المدارس الخاصة” تهدد بالتصعيد بعد تأجيل الدخول المدرسي

ع اللطيف بركة - هبة بريس

أثار بلاغ وزارة التربية والتعليم، المتعلق بتأخير الدخول المدرسي لهذا الموسم الى غاية فاتح أكتوبر المقبل، غضبة أرباب المدارس الخاصة بالمغرب .

وعلمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن فور صدور بلاغ الوزارة، بدأت تنظيمات أرباب المدارس الخاصة في التواصل فيما بينها، وهناك منها من سيعقد اجتماعات زوال اليوم الثلاثاء، من أجل التفكير في الصيغة للرد على بلاغ الوزارة .

وأضافت مصادرنا، أن أرباب المدارس الخاصة، سيحملون الوزارة تبعات الخسائر المادية التي تكبدوها خلال هذا الشهر من مصاريف أداء مستحقات الأساتذة بعد توقيعهم وثيقة إستئناف العمل والذي كان محددا في العاشر من شتنبر الجاري.

من جانب آخر، يتساءل اباء واولياء التلاميذ بالمدارس الخاصة، حول مشروعية أداء مستحقات المدارس خلال شهر شتنبر، والتي أداها العديد منهم في فترة التسجيل، وهل المدارس الخاصة ستطلب من أولياء التلاميذ أداء شهر شتنبر، بدريعة أنها تؤدي الأساتذة المستحقات.

وضعية صعبة ستطبع الدخول المدرسي الحالي، خصوصا أن جل المدارس الخاصة، فرضت على أولياء التلاميذ مبالغ مالية متعلقة بالتسجيل، تفوق الطاقة المالية للاباء والامهات، مما يتطلب من الجهات المختصة مراقبة تلك المدارس ومحاصرة جشعها.

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