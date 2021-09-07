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بمشاركة المغرب.. بدء أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية

2021-09-07 / 11:56 صباحًا
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هبة بريس

بدأت اليوم الثلاثاء بالقاهرة أعمال الدورة (156) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، تمهيدا لانعقاد الدورة الوزارية للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب الخميس المقبل.

ويمثل المغرب في هذه الاجتماعات التي تستمر على مدى يومين وفد يرأسه سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وينكب المندوبون الدائمون على مناقشة مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية والذي يتضمن سبعة بنود رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال البند المتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرئيلي ، ويشتمل على عدد من المواضيع ترتبط بمستجدات القضية الفلسطينية والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ، وقضية الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الاراضي العربية المحتلة ، ودعم موازنة دولة فلسطين ، والوضع في الجولان العربي السوري المحتل .

وفضلا عن ذلك يشتمل مشروع جدول الاعمال على بند حول الشؤون العربية والأمن القومي العربي ويتضمن مستجدات الأوضاع في كل من سوريا واليمن وليبيا واحتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث في الخليج العربي ، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحدة إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية .

وبخصوص الشؤون السياسية الدولية يتضمن مشروع جدول أعمال المجلس بندا حول التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي ، والعلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية.

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