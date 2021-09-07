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الجزائر… بعوض سام يغزو عدة ولايات ويسقط عشرات الضحايا

2021-09-07 / 11:28 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة جزائرية أن نوعا ساما من البعوض قد غزا العديد من الولايات، ما جعل المصابين بلسعاته الخطرة يزاحمون المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات.

وقالت “الشروق” إن مناطق مختلفة من الجزائر شهدت انتشارا كبيرا لبعوض النمر السام الذي يتكاثر في المناطق التي توجد بها مياه راكدة وحدائق ومسابح.

وشدد المختص في الصحة العامة، فتحي بن أشنهو، على ضرورة أخذ الأمر على محمل الجد، لأن الاحتباس الحراري في العالم، وما خلفه من تغيرات مناخية وارتفاع في درجات الحرارة سيتسبب في ظهور مشكلات عديدة، منها قدوم حشرات استوائية خطرة من وسط وأدغال إفريقيا الى منطقة شمال إفريقيا.

وقال إن مكافحة البعوض بعد تكاثره وانتشاره لا يجدي نفعا، مضيفا “على العاملين بالمكاتب البلدية للنظافة وبالقطاع الصحي، امتلاك كفاءة عليا لتسيير وحماية المدينة من هذه الأخطار”.

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‫14 تعليقات

  7. النظام الجزائري لا يعرف الاحتباس الحراري ولا التغيرات المناخية فاليستعد المغرب الى تلقي التهمة بانه هو وراء انتشار الباعوض النميري

  12. هدا وتحدثتت مصادر مقربة ان البعوض من ورائه اطراف خارجية خاصة من دول الجوار وسيفتح تحقيق لمعرفة المزيد لاسباب الهجوم الباعوضي العدواني على للجزائر بخ بخ ههه

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