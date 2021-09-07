الجزائر… بعوض سام يغزو عدة ولايات ويسقط عشرات الضحايا
هبة بريس - وكالات
ذكرت صحيفة جزائرية أن نوعا ساما من البعوض قد غزا العديد من الولايات، ما جعل المصابين بلسعاته الخطرة يزاحمون المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات.
وقالت “الشروق” إن مناطق مختلفة من الجزائر شهدت انتشارا كبيرا لبعوض النمر السام الذي يتكاثر في المناطق التي توجد بها مياه راكدة وحدائق ومسابح.
وشدد المختص في الصحة العامة، فتحي بن أشنهو، على ضرورة أخذ الأمر على محمل الجد، لأن الاحتباس الحراري في العالم، وما خلفه من تغيرات مناخية وارتفاع في درجات الحرارة سيتسبب في ظهور مشكلات عديدة، منها قدوم حشرات استوائية خطرة من وسط وأدغال إفريقيا الى منطقة شمال إفريقيا.
وقال إن مكافحة البعوض بعد تكاثره وانتشاره لا يجدي نفعا، مضيفا “على العاملين بالمكاتب البلدية للنظافة وبالقطاع الصحي، امتلاك كفاءة عليا لتسيير وحماية المدينة من هذه الأخطار”.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
14 تعليقات
هو مزعج لكن لا خوف منه اعيش في جنوب فرنسا و هذا البعوض منتشر كثيييييييرا، والان الفنا عضته في الصيف
فلننتظر تصريحات تبون : دولة مجاورة هي التي ارسلت البعوض السام لزعزعة امن و يستقرار الجزائر
المغرب هو لي ارسله اليهم. لان كل مايحدث في الشقيقة الجزاير هو من صنع المغرب والمغاربة
سيخرج علينا لخرامرا بتصريح ليقول فيه أن المغرب أرسل إلى الجزائر الباعوض
ياكما المغرب هو اللي فقس البعوض في الجزائر اولا هو اللي جابو من المناطق الاستوائية
دابة يقولو المغرب اللي طلقو عليهم
النظام الجزائري لا يعرف الاحتباس الحراري ولا التغيرات المناخية فاليستعد المغرب الى تلقي التهمة بانه هو وراء انتشار الباعوض النميري
المغرب متورط في إرسال البعوض للجزائر. هذا ما ننتظر سماعه في إعلامهم.
ههههههه..المغرب هو السبب…أليس كذلك اسي العمامرة…
الحمد لله المغرب معندو يد في هذا البعوض او الناموس اوا عندكم تمسحو فالمغرب
إنه من تدبير عدو خارجي …….. الجار الغربي
هدا وتحدثتت مصادر مقربة ان البعوض من ورائه اطراف خارجية خاصة من دول الجوار وسيفتح تحقيق لمعرفة المزيد لاسباب الهجوم الباعوضي العدواني على للجزائر بخ بخ ههه
هذ البعوض سببه المغرب و الماك و …
دابا عوتاني يقولو المغرب هو اللي صيفطو ليهوم