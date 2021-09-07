ضمنهم صيدلاني.. أمن مراكش يوقف 3 مروجين للأقراص المخدرة

هبة بريس - مراكش

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الاثنين 6 شتنبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، من بينهم صيدلي وقاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة والمشاركة في ذلك.

وقد حجزت عناصر الشرطة القضائية في إطار عمليات التفتيش المنجزة بمنزل وسيارة الصيدلي ما مجموعه 1844 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة، ومبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية، قبل أن يتم توقيف شقيق الصيدلي وشخص ثالث يشتبه في مشاركتهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم اخضاع المشتبه فيه الثالث القاصر لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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