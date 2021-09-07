دعم الإنتاج السينمائي.. الCCM يعلن عن المشاريع المستفيدة من التسبيق

هبة بريس

كشفت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية عن مشاريع الأفلام المستفيدة من تسبيق على المداخيل برسم الدورة الثانية لسنة 2021.

وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة درست خلال جلسة عقدت من 30 غشت إلى 3 شتنبر برئاسة غيتة الخياط، تسبيقا على المداخيل بعد الإنتاج لفيلم طويل، وفيلم وثائقي، وفيلمين قصيرين .

كما درست 28 مشروعا لتسبيق على المداخيل قبل الإنتاج، ومشروع وثائقي، و5 مشاريع أفلام قصيرة، ومشروعين للمساهمة في كتابة السيناريو.

ففي فئة الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، درست اللجنة 22 مشروعا مرشحا لتسبيق على المداخيل قبل الانتاج.

وفي ختام مداولاتها اختارت اللجنة مشاريع في فئات الأفلام الروائية، والوثائقية حول الثقافة، والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني.

وهكذا تم منح تسبيق على المداخيل بعد الإنتاج بقيمة 250 ألف درهم في فئة الأفلام الروائية للفيلم الوثائقي “عام كورونا” لشركة BEST DRONE للمخرج أحمد بوشلكة، وسيناريو موليد الزاهر.

وتم منح 250 ألف درهم للفيلم القصير “هي” الشركة YAZ’IMAGE للمخرجة خولة أصباب.

كما منحت اللجنة مبلغ 200 ألف درهم للفيلم القصير TRAHISON لشركة PLUG-ON PRODUCTION من سيناريو واخراج سلمى لخماس.

وفي ما يتعلق بالتسبيق على الدخل قبل الإنتاج ، تم منح مبلغ خمسة ملايين و500 ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي LE CHANT DE TOUDA لشركة ALI N ‘PRODUCTIONS ، من سيناريو وإخراج نبيل عيوش، ومبلغ 4 ملايين و500 ألف لمشروع الفيلم الروائي AFFAIRES DE FEMMES لشركة LES FILMS 7، من اخراج محمد عاهد بنسودة وسيناريو عبد الإله حمدوشي.

وتم منح مبلغ مليون درهم (1،000،000.00 درهم) لمشروع فيلم وثائقي بعنوان LE NEGRIER DU SUD FACE A LA MEMOIRE DES MINORS MAROCAINS المقدم من شركة ZKPROD DOC ، والذي سيقوم بإخراجه خالد الزايري عن سيناريو من إعداده.

وبخصوص المساهمة في إعادة كتابة السيناريو، تم منح مبلغ مائة ألف درهم (100،000.00 درهم) لمشروع الفيلم الطويل بعنوان LA COSA MIGLIORE / THE BEST REWARD الذي ستقدمه شركتا JANAPROD و APAPAJA، وسيتولى إخراجه فيديريكو فيروني، عن سيرنايو لفيديريكو فيروني وجيامبيرو ريغوسي.

وتم منح مبلغ مائة ألف درهم (100،000.00 درهم) لمشروع فيلم الطويل بعنوان “حرب الأشهر الستة” الذي تقدمه شركة HERACLES PRODUCTIONS والذي سيقوم بإخراجه الجيلالي فرحاتي عن سيناريو من إعداده.

كما تم منح مبلغ خمسين ألف درهم (50،000.00 درهم) لمشروع الفيلم الروائي بعنوان (أنا ميت) !JE SUIS MORT من إنتاج ARTS FILMS PRODUCTIONS ، وسيقوم بإخراجه عزيز السالمي، عن سيناريو من إعداده.

وفي الشق المتعلق بالأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، تم منح تسبيق على المداخيل قبل الإنتاج بمبلغ ثمانمائة ألف درهم (800.000.00 درهم) لمشروع وثائقي بعنوان “إنديغو/INDIGO” ستقدمه شركة NETWORK FILM AGENCY وسيخرجه علي ولدة عن سيناريو لعلي سالم يارا.

وتم أيضا منح مبلغ ثمانمائة ألف درهم (800.000.00 درهم) لمشروع فيلم وثائقي بعنوان “LA DAME DU SAHARA / سيدة الصحراء” والمقدم من شركة PRIME-TIME.COM.PROD والذي سيخرجه عبد الغفور الله يستر عن سيناريو من إعداده، كما تم رصد المبلغ ذاته لمشروعي فيلمين وثائقيين آخرين يحمل الأول عنوان “LE DOCUMENT / الوثيـقـة” المقدم من شركة CITY PRODUCTION، وسيخرجه محمد رائد المفتاحي، عن سيناريو لمحمود آيت الحاج وجلال بلوادأنا الثاني فهو بعنوان “MEMOIRE D’UNE RADIO / ذاكرة إذاعة” مقدم من شركة PRESTIGE PICTURES، والذي ستخرجه لينا أريوس، عن سيناريو لمحمد الإمام ماء العينين.

أما عن المساهمة في إعادة كتابة السيناريو، فقد تم منح مبلغ أربعين ألف درهم (40.000.00 درهم) لمشروع الفيلم الوثائقي بعنوان سنابل على الرمال المقدم من شركة DS PROD، والذي سيخرجه رشيد الشيخ، عن سيناريو لجلال بلوادي.وتم منح نفس المبلغ لمشروع الفيلم الوثائقي بعنوان نساء الحصير المقدم من شركة ATLANTIS FILMS، والذي سيخرجه مولاي خالد البومسهولي، عن سيناريو لعمر ميارة.

وانعقدت هذه الدورة بحضور أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: ليلى الشرادي، صوفيا حبيبة بلقاسم، نزهة الحضرمي، لبنى الطاهري، عمر بنخمار، حمانا ماء العينين، أحمد أرارو، حميد تباتو، مراد لطيفي.

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