المغربي التيجاني البزطاطي يتوّج بطلا للعالم في “الكيك بوكسينغ”

هبة بريس

توج البطل المغربي التيجاني البزطاطي، بلقب بطولة العالم “الكيك بوكسينغ” في فئة وزن 70 كيلوغراما.

وحاز البطل المغربي على هذا اللقب بعد فوزه علىمتافسه الأمريكي، بعد أن خاض 24 مباراة كسب 6 منها بالضربة القاضية، وتعادل في 4.

وفي هذا الصدد، قال البزطاطي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “إنستغرام”: “أود أن أشكر عائلتي وفريقي على الاستعداد المميز. اللقب الذي أحرزته يمثل مجرد بداية بالنسبة لي”.

وأضاف: “أشكر الجمهور وجميع المشجعين الذين شاهدوا نزالي، وأظهروا دعما كبيرا لي”.

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