جميلة سعدان

الحبس النافذ والغرامة المالية ل”فاضحة” أوكار الدعارة بمراكش

2021-09-07 / 9:40 صباحًا
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هبة بريس - مراكش

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكّش، مساء أمس الاثنين، بإدانة جميلة سعدان الملقبة ب”امرأة بألف رجل” بالحبس النافذ والغرامة المالية.

وحكمت المحكمة بالحبس 3 أشهر نافذة وغرامة ماليه في حق فاضحة أوكار الدعارة بمراكش، كما أدانت ابنها المتابع بدوره في حالة سراح، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.

وتوبعت جميلة سعدان التي نشرت قبل أسابيع فيديو كشفت من خلاله عن اوكار الدعارة بمراكش ومتاجرين بالبشر بتهم “إهانة مؤسسات منظمة والقيام بتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير”.

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‫3 تعليقات

  2. اكبر خطأ هو ان تنشر فيديوهات على اليوتيوب على أناس وهنا تدخل في قضية خصوصيات الناس ،كان عليها التكلم مع الشرطة مباشرة بخصوص القضية ليتأكدوا من ذلك كشاهد إثبات وليس كمشهر.القانون لا يحمي المغفلين حتى ولو كنت على صواب.

  3. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    اصبح الحق غريب في هاد لبلاد
    را ربي مايسلطش غا كورونا انتظرو المزيد٠
    إنها علامات الساعة

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