الحبس النافذ والغرامة المالية ل”فاضحة” أوكار الدعارة بمراكش

هبة بريس - مراكش

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكّش، مساء أمس الاثنين، بإدانة جميلة سعدان الملقبة ب”امرأة بألف رجل” بالحبس النافذ والغرامة المالية.

وحكمت المحكمة بالحبس 3 أشهر نافذة وغرامة ماليه في حق فاضحة أوكار الدعارة بمراكش، كما أدانت ابنها المتابع بدوره في حالة سراح، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.

وتوبعت جميلة سعدان التي نشرت قبل أسابيع فيديو كشفت من خلاله عن اوكار الدعارة بمراكش ومتاجرين بالبشر بتهم “إهانة مؤسسات منظمة والقيام بتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير”.

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