وفاة الجنرال “إدريس مطعيش” بعد إصابته بفيروس “كورونا”

هبة بريس _ الإيحيائي يسير _

أعلن اليوم عن وفاة الجنرال السابق للدرك الملكي المرحوم “إدريس مطعيش” بالمستشفى العسكري بالرباط عن عمر يناهز 80 سنة بعد إصابته بفيروس “كورونا” الذي إرتفعت حصيلة ضحاياه مؤخرا بشكل لافت للنظر .

ويعتبر الجنرال “إدريس مطعيش” احد قدماء المسؤولين البارزين داخل القيادة العامة للدرك الملكي بالمفرب، حيث تدرج في عدة مناصب حساسة على المستوى الوطني كقائد لجهويات أسفي ، القنيطرة ، العيون ، أكادير ، الرباط ، مراكش ، الدار البيضاء … وغيرها.

وألحق الراحل بالمصلحة المركزية للأمن العمومي ما بين سنة 1998_ 2002 في إطار الإستراتيجية الجديدة التي كانت قد نهجتها القيادة العامة للدرك الملكي آنذاك سيما لما عرف عن الراحل من تفان وحسن تدبير الأمور في اوساط رجال الدرك بمختلف الرتب.

وفي سنة 2003 تمت ترقية المرحوم “إدريس مطعيش” إلى رتبة مفتش للدرك الملكي لغاية سنة 2005 ، حيث كلل مشواره المهني بحصوله على التقاعد من داخل القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.

هذا وانتشر خبر وفاة الجنرال “إدريس مطعيش” على نطاق واسع في موقع التواصل الإجتماعي “واتساب”، إذ وصفه زملائه الذين يعرفونه بالرجل المثالي الذي أفنى زهرة شبابه في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن مقدساته ورموزه

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