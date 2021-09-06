غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لحماس في قطاع غزة

2021-09-06 / 11:39 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائرات حربية تابعة له شنت غارات ليل الاثنين الثلاثاء “على موقع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لحركة حماس” بالإضافة إلى “مجمع عسكري” في خان يونس بقطاع غزة “وفي داخله مصنع باطون يستخدم لبناء أنفاق”.

وذكر المتحدث باسم الجيش ، أفيخاي أدرعي، في تغريدة أن المصنع يقع بالقرب من منشآت مدنية مثل مؤسسات تربوية ومساجد ومنشأة مياه، وهو ما اعتبره “دليلا آخر” على قيام حماس بوضع منشاتها في “قلب المجتمع المدني في قطاع غزة”.

وجاءت الغارات ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق الاثنين، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي “سيواصل الرد بقوة ضد المحاولات الإرهابية ويعتبر حماس مسؤولة عما يحدث داخل غزة”.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو أظهر الغارات المنفذة.

وأغار الجيش الإسرائيلي، قبل نحو أسبوع، على مجمع عسكري لحماس قال إنه يستخدم للتدريبات ولإنتاج الأسلحة.

وتكرر إطلاق البالونات الحارقة والردود الإسرائيلية، منذ 21 مايو، حين أعلن وقف لإطلاق النار أنهى نزاعا عسكريا بين إسرائيل وحماس استمر 11 يوما وأسفر عن مقتل 260 فلسطينيا و13 شخصا في الجانب الإسرائيلي

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‫2 تعليقات

  1. قتلانا في الجنة،وقتلاكم، في النار وهذا هو الفوز العضيم،والموت الصهاينة الإرهابيين اينما،حلوا،وارتحلوا، افيغاي،ادرعي،هذا،المجرم،الذي،يستهزء،بالدين،الاسلامؤ، خلودكم،في النار،ان شاء الله، وخلودنا في الجنة بءذن،الله ايها الغبي،

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