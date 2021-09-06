حكامة جيدة وخلق فرص شغل..الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة يبسط برنامجه الانتخابي (+فيديو)

2021-09-06 / 10:58 مساءً
اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

قال الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة -تطوان -الحسيمة ، عبد اللطيف الغلبزوري، اليوم الاثنين ، أن الحملة الانتخابية لحزب الجرار بطنجة وغيرها من مدن الجهة بدأت قوية ومقنعة بفضل تواصل جميع المرشحين ووكلاء اللوائح مع الساكنة التي تجاوبت معهم بشكل ايجابي .

وأضاف الغلبزوري في تصريح خص به موقع “هبة بريس ” أن مرشحي ووكلاء لوائح حزب الأصالة والمعاصرة تمكنوا من ايصال صوت الحزب لأكبر عدد من ساكنة الأقاليم الثمانية بالجهة وبسط برنامجه الذي يرتكز على النهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية، كقطاع الصناعة الذي سيمكن من خلق فرص شغل جديدة بالاضافة الى قطاعات أخرى كالسياحة والفلاحة والصناعة التقليدية الى جانب تنمية النسيج المجتمعي عبر تعزيز الحكامة الجيدة.

الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة دعا في التصريح ذاته ، ساكنة طنجة والجهة الى التصويت على رمز الجرار مؤكدا أنه سيتصدر نتائج الانتخابات الجهوية والتشريعية والجماعية المقررة يوم الأربعاء 8 شتنبر .

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