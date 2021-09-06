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انتخابات 2021: أزيد من 25 مليون مغربي في سن التصويت

2021-09-06 / 10:41 مساءً
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هبة بريس ' _ الرباط

افادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عدد السكان الذين هم في سن التصويت يبلغ ما يقرب من 25,226 مليون مغربي (مقابل 23,211 مليون عام 2016) وهو ما يمثل 69.5% من إجمالي سكان المغرب.

وأوضحت المندوبية في مذكرة بمناسبة الانتخابات التشريعية والجهوية و الجماعية المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر الجاري، أن النساء يشكلن أكثر من النصف بقليل (12,801 مليون و50.7%).

وأشارت إلى أن هؤلاء الناخبين يشكلون في الغالب 16,683 مليون من سكان المغرب ويمثلون 66.1% من إجمالي الناخبين عام 2021.

وبحسب اللوائح الانتخابية المغلقة بتاريخ 31 يوليوز 2021 ، هناك 17,509 مليون شخص مسجلين في هذه القوائم ، أي بمعدل تسجيل بلغ 69.4%. هذا المعدل أعلى في المناطق القروية (94.3%؛ 8,054 مليون مسجل) ، منه في المناطق الحضرية (56.7% ؛9,455 مليون مسجل).

وبحسب الجنس، هناك عدد أكبر من الرجال المسجلين ( 9,455 مليون مسجل، 76.1%) أكثر من النساء (8,054 مليون مسجل، 62.9%). وكلما زاد السن، يرتفع معدل المسجلين باللوائح الانتخابية بحيث ينتقل من 33.6% لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة إلى 94.4% لمن هم في سن 60 سنة فأكثر.

وتقدم المندوبية السامية للتخطيط في هذه المذكرة، بعض البيانات المتعلقة بالمشهد الانتخابي لعام 2021. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، بتحليل خصائص سكان المغرب في سن التصويت مع التركيز على الناخبين لأول

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