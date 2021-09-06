الجزائر تعتقل 27 شخصا تشتبه في انتمائهم لجماعة “الماك”

2021-09-06 / 10:28 مساءً
هبة بريس_ وكالات

اعتقلت الجزائر 27 شخصا يشتبه في انتمائهم لجماعة انفصالية أعلنت الحكومة أنها منظمة “إرهابية”، بعد هجوم في بلدتين شماليتين، حسبما ذكرت الشرطة يوم الاثنين.

وقال بيان “مصالح الأمن الوطني” إنها تمكنت خلال الـ48 ساعة الأخيرة، من توقيف 27 شخصا بمدينتي خراطة (بجاية) وبني ورتيلان (سطيف) يشتبه في انتمائهم إلى منظمة “الماك” لمحاولتهم “زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين بأمر من جهات في الخارج”.

وأوضحت السلطات الأمنية أنها عالجت قضية تتعلق بـ”المساس بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام والتحريض على التجمهر”.

وذكرت أن أفراد المجموعة “لجؤوا إلى الاعتداء والسطو على محلات المواطنين، حيث تم توقيف 25 شخصا على مستوى مدينة خراطة وشخصين ببني ورتيلان”.

وأضاف البيان أن “تدخل قوات الشرطة لإعادة حفظ النظام وحماية المواطنين والممتلكات أسفر عن توقيف المشتبه فيهم مع تسجيل إصابات في صفوف بعض أفراد الأمن الوطني جراء تعرضهم للرشق بالحجارة والمواد الصلبة والحادة”.

وأفضى تفتيش مساكن المشتبه فيهم إلى العثور على “لواحق لألبسة عسكرية، ومعدات الإعلام الآلي بجميع لواحقها، وجهاز كشف عن المعادن، وأسلحة بيضاء، وأختام مزورة تحمل وسم ‘انتخب’ و’انتخب بالوكالة’، ونسخة طبق الأصل مصادق عليها، وسجلات إدارية، ورايات للمنظمة الإرهابية (الماك) وهواتف نقالة”.

وأسست حركة استقلال منطقة القبائل المعروفة اختصارا بـ “ماك”، التي تتخذ من باريس مقرا لها، عقب “ربيع القبائل” في عام 2001، وهي منظمة غير قانونية في الجزائر وصنفتها على أنها “إرهابية” في 18 مايو الماضي.

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