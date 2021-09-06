وزارة “بنشعبون” تعلن عن تقنين أسعار اختبارات الكشف عن كورونا

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن قرار يقضي بتقنين أسعار البيع للعموم للاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنه “تم تحديد سعر اختبار RT-PCR في 400 درهم، واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ومتغيراته متساوي الحرارة PCR (اختبار سريع) في 600 درهم، واختبار المستضد السريع تحت أخذ عينات من الفم والبلعوم الأنفي في 190 درهم”.

وبخصوص الاختبار المصلي الكمي الآلي (IgM)، تم تحديد سعره في 170 درهم، بينما تم تحديد الاختبار المصلي الكمي الآلي (IgG) في 170 درهما والاختبار المصلي النوعي السريع في 120 درهم.

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