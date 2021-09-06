طنجة..تفكيك عصابة تستقطب الراغبين في الهجرة عبر الفايسبوك

2021-09-06 / 9:10 مساءً
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هبة بريس _ طنجة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة مساء يوم أمس الأحد 5 شتنبر الجاري،من توقيف شخصين وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة اجرامية تنشط في التهجير السري والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي.

المعنيان بالامر و هما من ذوي السوابق العدلية في الثلاثينات من العمر جرى توقيفهما بناء على أبحاث وتحريات ميدانية وتقنية أسفرت عن الإيقاع بهما على مستوى المحطة الطرقية الجديدة ، متن سيارة نفعية تبين انها تحمل لوحات ترقيم مزورة، حيث تم ضبط بحوزتهما على أسلحة بيضاء .

كما أن عملية تنقيط المشتبه فيهما على مستوى قاعدة بيانات المديرية العامة للامن الوطني أظهرت أنهما يشكلان موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني ،صادرة عن ولاية امن طنجة تتعلق بتكوين عصابة اجرامية والسرقة الموصوفة والنصب.

وقد تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة،وذلك للكشف عن باقي المتورطين المقترضين وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

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