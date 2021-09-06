اتفاقية مغربية-كندية لتعزيز انفتاح المملكة على محيطها الدولي

هبة بريس

وقعت بالرباط ، اليوم الاثنين ، اتفاقية مغربية-كندية تروم النهوض بالبحث العلمي وتنميته، وتعزيز انفتاح المملكة على محيطها الدولي في المجال.

ووقعت الاتفاقية بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وصناديق البحث بالكيبيك.

ووفق الأطراف الموقعة، فإنها تتعهد ، بموجب الاتفاقية، بتشجيع وتعزيز العلاقات في مجال البحث العلمي، لاسيما من خلال الإطلاق المشترك لطلبات عروض مشاريع البحث، وإقامة شراكات بين بنيات البحث بالكيبيك ونظيراتها المغربية.

كما تلزم الاتفاقية بتنظيم ورشات عمل وندوات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الذكاء الاصطناعي، والزراعة، والتقنيات الزراعية والغذائية، والماء، والبيئة، والمعلوميات، والطاقات المتجددة، والصحة

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